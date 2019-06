FLASH

Un cumulo di rifiuti e sacchi di spazzatura a fuoco, molto probabilmente per mano di alcuni balordi che hanno “goliardicamente” dato fuoco a diversi sacchetti, questa questa sera, intorno alle ore 20.30 in pieno centro, in via Duca degli Abruzzi.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per spegnere l’incendio.

Ad allertarli sono state diverse segnalazioni pervenute al 115.