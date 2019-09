PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE

FLASH

Attimi di paura, per un incendio che si è sviluppato pochi minuti fa in via Zara, zona Via Fiume.

Per cause ancora ignote, a prendere fuoco i contatori della luce.

Tanta paura per i gli abitanti del palazzo, che sono stati invasi dal fumo.

Sul posto prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento le fiamme e mettere in sicurezza il palazzo.

Sul posto, in via precauzionale un ambulanza del 118, che ha soccorso e trasferita all’ospedale una persona per le cure del caso.

Sul posto pure i Carabinieri della stazione locale.

IN AGGIORNAMENTO