PATERNÒ: INCENDIO IN UN DEPOSITO VIA BALATELLE – AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ORE 16.00

Sul posto stanno operando per le operazione di spegnimento e di sicurezza i Vigili del Fuoco di Paternò insieme ai colleghi di Catania, per fortuna non si segnalano danni per le persone.

Incendio in un deposito tra la via Balatelle e la via Potenza si è verificato intorno alle ore 14.00.

Fiamme altissime ed intenso fumo nero si eleva dal deposito.

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando le fiamme ed i Carabinieri di Paterno.

Sul posto pure i Vigili del Fuoco di Catania, Presenti anche la Polizia Municipale di Paternò.

Ancora sconosciute le cause del rogo

Tantissima paura per i residenti