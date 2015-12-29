Paternò, niente botti a Capodanno e per i giorni successivi

Firmata l'ordinanza sindacale: si rischia un'ammenda che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. I paternesi la rispetteranno?

95047.it Il comunicato stampa diffuso dal Comune:

"Paternò festeggerà l’arrivo del nuovo anno senza i tradizionali botti. A deciderlo il sindaco, Mauro Mangano, che questa mattina ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio e petardi nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016.

Il primo cittadino, come si legge testualmente nel documento, ha ordinato di vietare, per il periodo suddetto, “su tutte le vie, le piazze e gli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico del territorio comunale, l’accensione di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, il lancio di razzi e similari artifici pirotecnici”. Il divieto si estende anche “a tutti coloro che hanno disponibilità di aree private: finestre, balconi” ecc..; per costoro non è permesso di “consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per la effettuazione degli spari interdetti” dall’ordinanza.

La motivazione del divieto, come recita ancora l’ordinanza, risiede nel fatto che l’utilizzo dei botti può “compromettere la sicurezza pubblica e/o attentare alla quiete dei cittadini, mettendo a repentaglio l’incolumità di persone, animali e cose”.

«Tramite quest’ordinanza, che riguarda il divieto di sparare i botti, vogliamo far sì che la popolazione possa vivere più tranquillamente questo periodo di festa – spiega il sindaco di Paternò, Mauro Mangano – per questo lo stop ai petardi si estende anche ai giorni successivi al Capodanno. In tal modo, speriamo di stimolare una riflessione sulle conseguenze di un uso indiscriminato di fuochi d’artificio e simili, che molto spesso, oltre a costituire una minaccia all’incolumità pubblica, arreca fastidio e compromette la tranquillità di persone e animali domestici – conclude il primo cittadino».

Per chi non rispetta l’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro".