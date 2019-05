FLASH NEWS

Con una nota pubblicata sul proprio sito, l’Ama comunica che pure per la giornata del 17/05/2019, a causa di improvvisi ed urgenti lavori, si potranno verificare dei disservizi sulla distribuzione idrica nei quartieri di Palazzolo, Scala Vecchia, Via Sardegna, Via Fiume, Via Campania, Via Can. Renna e zone limitrofe, dalle ore 8.00 alle ore 16,00.

Recapiti:

CENTRALINO 0957973011 – 0957973033

PEC amaspact@legalmail.it

UFFICIO TECNICO SEGNALAZIONE GUASTI 095-7973038