PATERNO’. RITORNA L’EMERGENZA SANGUE, GRUPPO DONATORI VOLONTARI SANGUE PATERNÒ CERCA DONATORI

Torna l’estate e torna l’emergenza sangue in Sicilia. Gli ospedali isolani devono a volte far fronte al rinvio degli interventi chirurgici programmabili, poiché le scorte e disponibili giovano prioritariamente alle trasfusioni per i pazienti talassemici, leucemici e per gli interventi chirurgici in emergenza-urgenza.

Il Gruppo Donatori Volontari Sangue Paternò, scende in campo per chiedere un impegno straordinario a tutti i donatori abituali e, più in generale, a quanti sono nelle condizioni per poter offrire il proprio braccio per un gesto di altissimo valore umano qual è la donazione di sangue.

Facciamo appello continua la nota, a tutti coloro che hanno donato più di tre mesi fà a recarsi al Centro Trasfusionale di Paternò per effettuare la propria donazione.

Si consiglia di fare colazione prima di donare, con un caffè e due biscottini secchi, thè, acqua e frutta fresca.

Il GDVS vi aspetta, Grazie di cuore.