Tanta paura pochi minuti fa per un incendio divampato, in via Preposto Pulvirenti, traversina della via Roma.

Secondo le primissime informazioni, l’incendio è dovuto allo scoppio e successivo incendio di una caldaia.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, per domare le fiamme, sul posto in via precauzionale due ambulanze.

In aggiornamento