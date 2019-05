PATERNO’: SEQUESTRATI IN VIA BARI, 30KG DI MARIJUANA, ARMI E MUNIZIONI – UN ARRESTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, hanno arrestato nella flagranza il 35enne Salvatore Furnari, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in una palazzina di via Bari dove, davanti dei genitori dell’uomo – lui era andato a trovare la fidanzata in provincia di Caltanissetta -, ignari dei reati contestati in seguito al figlio, hanno perquisito l’immobile occupato da Furnari, all’ultimo piano del caseggiato.

Operazione che ha consentito di rinvenire, nascosti in cucina e in camera da letto: 30 chili di marijuana contenuta dentro dei sacchi di plastica sigillati;

1 bilancia elettronica di precisione; diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in commercio;

2 pistole, una semiautomatica cal. 45 di fabbricazione statunitense, con marca e matricola abrasi, un revolver cal. 38 marca Bernardelli, anch’esso con la matricola abrasa;

nonché 15 cartucce di diverso calibro (22, 38 e 45).

Mentre il dispositivo d’intervento stava ultimando le operazioni nell’abitazione del 35enne, una pattuglia provvedeva a bloccarlo e ammanettarlo all’interno dell’autobus di linea della Sais, proveniente da Caltanissetta, mezzo fermato all’altezza dell’Area di Servizio di Motta Sant’Anastasia sull’Autostrada CT-PA.

La droga (del valore al dettaglio di oltre 200mila euro) e le armi sono state sequestrate mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato trafserito al carcere di Catania Piazza Lanza.

Nei prossimi giorni le due pistole saranno inviate agli esperti del Ris di Messina i quali, mediante appositi esami tecnico balistici, potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.