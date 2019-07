PRIMO TWEET DI LUCA PARMITANO, ‘CHE VIAGGIO INCREDIBILE’

“Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili”. Questo il primo tweet di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nel messaggio una dedica al primo panorama visto dall’orbita, “il migliore possibile: nuvole notturne mozzafiato, eteree e quasi irreali”, scrive l’ astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) commentando il tweet con cui la Nasa mostra il suo lancio, con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, il 20 luglio scorso.

“Vedere queste immagini dalla Stazione Spaziale è travolgente” scrive AstroLuca, che è impegnato nella missione Beyond, ‘Oltre’, nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. Il lancio, con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov è avvenuto il 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakhstan.

Seeing these from the ISS is almost overwhelming. What an amazing ride. The Soyuz is truly an amazing spacecraft: flawless performance for MS13. And my first view from orbit couldn’t have been better: breathtaking noctilucent clouds, ethereal and almost unreal… https://t.co/oheI6czLk0

— Luca Parmitano (@astro_luca) July 22, 2019