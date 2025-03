PROTEZIONE CIVILE. MALTEMPO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE TRA CATANIA E MESSINA

Martedì 1 aprile 2025, primo giorno del quarto mese dell’anno, sarà caratterizzato dal maltempo in Sicilia, con una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. Le province di Catania e Messina saranno le più colpite dall’instabilità e dalle piogge abbondanti.

La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per l’intera giornata di martedì 1 aprile 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Il consueto bollettino quotidiano sul rischio idrogeologico e idrico ha evidenziato un quadro di instabilità atmosferica diffusa su gran parte della regione.

Allerta arancione : riguarda le province di Messina e Catania .

: riguarda le province di . Allerta gialla: interessa il resto della Sicilia, ad eccezione delle province di Trapani e Agrigento.

Previsioni meteo e fenomeni attesi

Secondo il bollettino, a partire dalle prime ore di martedì 1 aprile 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con possibili rovesci o temporali, in particolare nei settori settentrionali e orientali della regione.

I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da:

Rovesci di forte intensità ;

; Attività elettrica ;

; Forti raffiche di vento.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari nelle zone più colpite. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e di adottare misure di autoprotezione per limitare i disagi causati dalle avverse condizioni meteo.

Per ulteriori aggiornamenti, si invita a consultare il sito ufficiale della Protezione Civile e a seguire i canali di informazione locale.

BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE

prreAllerta Meteo per temporali nelle prossime ore in 3 regioni, domani per burrasca forte in 6 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 31 marzo 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

– PER LE PROSSIME 06/09 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA;

– PER LE PROSSIME 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU SICILIA, BASILICATA E CALABRIA.

SI PREVEDONO INOLTRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MARTEDI’ 01 APRILE 2025 E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ALTO LAZIO, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE APPENNINICO E COSTIERO PER QUEST’ULTIMA REGIONE;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE DI ROMAGNA E MARCHE. I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.