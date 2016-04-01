Qè, la Cgil: “Serve garantire i posti di lavoro”
La nota del sindacato a firma di Davide Foti e Gianluca Patanè
95047.it La dichiarazione di Davide Foti, Segretario Generale Slc Cgil Catania e Gianluca Patanè responsabile provinciale settore telecomunicazioni Slc Cgil Catania:
“L'apertura della procedura di licenziamento collettivo aperta da Qé call center di Paternò che gestisce le commesse di Inps ed Enel rispecchia purtroppo il momento di crisi che il settore attraversa per la mancanza di regole di gestione degli appalti e per la mancata applicazione delle leggi vigenti da parte di un governo latitante e vicino ai poteri forti della committenza. Prossima settimana ci incontreremo con l'azienda per decidere un percorso che tuteli il perimetro occupazionale ed il lavoro nel nostro territorio. Ovviamente metteremo in campo tutti gli strumenti necessari a partire dagli ammortizzatori ordinari per garantire a tutti il posto di lavoro”.