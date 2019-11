E’ successo ieri sera intorno alle ore 23.30, in via via Lo Jacono, nel territorio del comune di Sant’Agata Li Battiati.

Per cause in via d’accertamento, un autovettura con a bordo quattro ragazzi, ha perso il controllo del mezzo, e dopo aver sfondato il guardrail, è precipitata giù dalla strada finendo la sua corsa, nel terreno sottostante.

Fortunatamente, feriti lievemente i 4 occupanti dell’automobile

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.