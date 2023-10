SICILIA METEO: NUOVO BREVE RICHIAMO AFRICANO IN ARRIVO, MARTEDÌ PUNTE DI 30°. DA MERCOLEDÌ TEMPO INSTABILE

Dopo il passaggio nella giornata di Sabato della coda di una perturbazione atlantica che ha dato vita ad un moderato peggioramento, già a partire dalla tarda serata di Sabato si è assistito ad una generale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche grazie ad un incremento della pressione atmosferica.

In compenso l’arrivo di masse d’aria più fresche di origine atlantica al seguito del passaggio perturbato, ha determinato un deciso calo delle temperature specie lungo il settore tirrenico rispetto ai giorni precedenti.

Nel corso dei prossimi giorni, come anticipa il sito centrometeosicilia, il Mediterraneo centrale e la nostra regione dovranno fare i conti con una nuova avvezione di aria calda in risposta ad una saccatura atlantica in ingresso da ovest che, entro la giornata di Mercoledì e Giovedì, giungerà sull’Italia determinando un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che riguarderà principalmente le regioni centro settentrionali, ed in misura più marginale il nostro territorio regionale.

Come dicevamo poc’anzi l’arrivo di questa saccatura sarà preceduta da un flusso di correnti calde ed umide di origine africana attraverso una ventilazione, lungo i bassi strati dell’atmosfera, dai quadranti meridionali, determinando un nuovo e sensibile rialzo termico specie nei valori minimi.

Con l’instaurarsi delle correnti da sud lo stato del cielo non sarà del tutto sereno, anzi giungerà della nuvolosità in prevalenza stratificata accompagna da una moderata concentrazione di pulviscolo sahariano, mentre nella giornata di Mercoledì con il transito della perturbazione si assisterà ad un generale incremento della nuvolosità con precipitazioni sparse. In questo frangente si assisterà ad una nuova flessione del campo termico.



EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 23 Ottobre

Giornata in gran parte caratterizzata da condizioni di cielo poco nuvoloso o velato per il passaggio di nubi alte e stratificate che renderanno il cielo temporaneamente nuvoloso. Qualche addensamento nuvoloso più intenso in giornata si potrà verificare tra il settore ionico e l’area degli Iblei, con la possibilità di qualche isolata precipitazioni di debole intensità.

I venti risulteranno da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti orientali e sud orientali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari da poco mossi a mossi specie il Canale di Sicilia.

Temperature in graduale aumento ovunque.

Tempo previsto per martedì 24 Ottobre

In mattinata avremo su buona parte del territorio regionale condizioni di cielo parzialmente nuvoloso per velature di passaggio, tendenza in serata ad un’ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale ma senza fenomeni ad essa associati.

Ventilazione moderata dai quadranti orientali e sud orientali con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente, mossi.

Temperature in ulteriore aumento con punte oltre i +30 °C

Tempo previsto per Mercoledì 25 Ottobre

Fin dalle prime ore del mattino avremo generali condizioni di cielo nuvoloso ovunque con tendenza nel corso della giornata ad un ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale, dove saranno possibili delle precipitazioni da deboli a moderate in estensione nel corso della giornata a buona parte della Sicilia centrale e settentrionale, mentre la nuvolosità risulterà meno compatta lungo il settore sud orientale dell’isola.

I venti inizialmente dai quadranti meridionali tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali e nord occidentali ed a rinforzare a partire dalla Sicilia occidentale.

Mari generalmente mossi ovunque, localmente molto mosso diverrà il Canale di Sicilia.

Temperature in temporaneo ulteriore aumento lungo il settore ionico dell’isola, mentre altrove subiranno una graduale flessione.