FLASH

Incidente sulla ss121 questo pomeriggio intorno alle ore 19 nei pressi svincolo Motta S.Anastasia/Misterbianco in direzione Paternò.

Per cause in via d’accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture.

Per fortuna nessun ferito.

Problemi di traffico con forte rallentamenti in direzione Paternò

Sul posto l’azienda Sos strade per la viabilità

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO