Tragedia questa mattina a Catania.

E’ successo intorno alle ore 11, nella centralissima via Etnea.

Per cause in fase di accertamento una novantenne è rimasta schiacciata dal mezzo guidato da una parente, rimasta sotto choc per l’accaduto.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, trasferita immediatamente all’ospedale Garibaldi centro di Catania, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla vicenda indaga la polizia municipale.