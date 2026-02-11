Farmacie Aperte e di Turno Paternò

Elenco delle farmacie aperte diurne, notturne e delle farmacie di turno a Paternò per oggi 11 febbraio 2026. Si precisa che orari e turni sono soggetti a variazioni pertanto è necessario verificare la bacheca collocata all'esterno della farmacia. Sebbene sia stato fatto ogni possibile sforzo per assicurarne l'accuratezza degli orari di apertura delle farmacie di Paternò, non si assume alcuna responsabilità per le informazioni fornite da questo sito.

giovedì 12 febbraio Farmacia Apertura oggi CONTESSA Viale Don Luigi Orione, 1

PATERNO' CT Turno Notturno CONDORELLI Via Gian Battista Nicolosi, 128

PATERNO' CT DISTEFANO Piazza Indipendenza, 17

PATERNO' CT DE IACO Via Canonico Renna, 114

PATERNO' CT CUSCANI Via Vittorio Emanuele, 34

PATERNO' CT CASTRO Via Emanuele Bellia, 94

PATERNO' CT GALLUZZO Via Vittorio Emanuele, 160

PATERNO' CT SACRO CUORE Via Sardegna, 78

PATERNO' CT FRESTA Via Francesco Petrarca, 11

PATERNO' CT LAVORE Via Vittorio Emanuele, 234

PATERNO' CT DELL'INDIPENDENZA Piazza Indipendenza, 30/31

PATERNO' CT COSTA Via Circumvallazione, 182

PATERNO' CT METROPOLITANA Via Stazione Circumetnea, 9

PATERNO' CT DELLA SCALA Viale Michelangelo Buonarroti, 4

PATERNO' CT

Nota sull'ordinamento: le farmacie sono visualizzate con quelle di turno per il giorno selezionato posizionate in cima; tutte le altre sono elencate sotto. L'ordine all'interno di ciascun gruppo è rigorosamente casuale e cambia a ogni aggiornamento della pagina.

