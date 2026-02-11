95047

Farmacie Aperte e di Turno Paternò

Elenco delle farmacie aperte diurne, notturne e delle farmacie di turno a Paternò per oggi 11 febbraio 2026. Si precisa che orari e turni sono soggetti a variazioni pertanto è necessario verificare la bacheca collocata all'esterno della farmacia. Sebbene sia stato fatto ogni possibile sforzo per assicurarne l'accuratezza degli orari di apertura delle farmacie di Paternò, non si assume alcuna responsabilità per le informazioni fornite da questo sito.

Oggi
mercoledì 11 febbraio Domani
giovedì 12 febbraio
Farmacia Apertura oggi

CONTESSA

Viale Don Luigi Orione, 1
PATERNO' CT
Turno Notturno

CONDORELLI

Via Gian Battista Nicolosi, 128
PATERNO' CT

DISTEFANO

Piazza Indipendenza, 17
PATERNO' CT

DE IACO

Via Canonico Renna, 114
PATERNO' CT

CUSCANI

Via Vittorio Emanuele, 34
PATERNO' CT

CASTRO

Via Emanuele Bellia, 94
PATERNO' CT

GALLUZZO

Via Vittorio Emanuele, 160
PATERNO' CT

SACRO CUORE

Via Sardegna, 78
PATERNO' CT

FRESTA

Via Francesco Petrarca, 11
PATERNO' CT

LAVORE

Via Vittorio Emanuele, 234
PATERNO' CT

DELL'INDIPENDENZA

Piazza Indipendenza, 30/31
PATERNO' CT

COSTA

Via Circumvallazione, 182
PATERNO' CT

METROPOLITANA

Via Stazione Circumetnea, 9
PATERNO' CT

DELLA SCALA

Viale Michelangelo Buonarroti, 4
PATERNO' CT

Nota sull'ordinamento: le farmacie sono visualizzate con quelle di turno per il giorno selezionato posizionate in cima; tutte le altre sono elencate sotto. L'ordine all'interno di ciascun gruppo è rigorosamente casuale e cambia a ogni aggiornamento della pagina.

Per segnalazioni o inesattezze contattare [email protected]