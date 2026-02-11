Farmacie Aperte e di Turno Paternò
Elenco delle farmacie aperte diurne, notturne e delle farmacie di turno a Paternò per oggi 11 febbraio 2026. Si precisa che orari e turni sono soggetti a variazioni pertanto è necessario verificare la bacheca collocata all'esterno della farmacia. Sebbene sia stato fatto ogni possibile sforzo per assicurarne l'accuratezza degli orari di apertura delle farmacie di Paternò, non si assume alcuna responsabilità per le informazioni fornite da questo sito.
|Farmacia
|Apertura oggi
|
CONTESSA
Viale Don Luigi Orione, 1
PATERNO' CT
|
Turno Notturno
|
CONDORELLI
Via Gian Battista Nicolosi, 128
PATERNO' CT
|
DISTEFANO
Piazza Indipendenza, 17
PATERNO' CT
|
DE IACO
Via Canonico Renna, 114
PATERNO' CT
|
CUSCANI
Via Vittorio Emanuele, 34
PATERNO' CT
|
CASTRO
Via Emanuele Bellia, 94
PATERNO' CT
|
GALLUZZO
Via Vittorio Emanuele, 160
PATERNO' CT
|
SACRO CUORE
Via Sardegna, 78
PATERNO' CT
|
FRESTA
Via Francesco Petrarca, 11
PATERNO' CT
|
LAVORE
Via Vittorio Emanuele, 234
PATERNO' CT
|
DELL'INDIPENDENZA
Piazza Indipendenza, 30/31
PATERNO' CT
|
COSTA
Via Circumvallazione, 182
PATERNO' CT
|
METROPOLITANA
Via Stazione Circumetnea, 9
PATERNO' CT
|
DELLA SCALA
Viale Michelangelo Buonarroti, 4
PATERNO' CT
Nota sull'ordinamento: le farmacie sono visualizzate con quelle di turno per il giorno selezionato posizionate in cima; tutte le altre sono elencate sotto. L'ordine all'interno di ciascun gruppo è rigorosamente casuale e cambia a ogni aggiornamento della pagina.
Per segnalazioni o inesattezze contattare [email protected]