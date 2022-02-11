Notizie Catania

Rubano tra le imbarcazioni devastate dalla mareggiata: bloccati e arrestati 4 catanesi
11 febbraio 2026 11:10
Tentato omicidio a Catania: spara al vicino e nasconde il fucile in mansarda, arrestato 27enne
11 febbraio 2026 08:30
Catania, rapina in una rivendita di bombole di gas: arrestato 42enne armato di pistola
10 febbraio 2026 21:15
CATANIA, CADE UN PALO DELLA LUCE: TRAGEDIA SFIORATA IN VIA VINCENZO GIUFFRIDA
18 gennaio 2024 16:07
PAURA A SAN PIETRO CLARENZA PER UN INCENDIO IN UN APPARTAMENTO
31 dicembre 2023 17:26
GRAVISSIMO INCIDENTE LUNGO LA STRADA STATALE 385 A MINEO. ELISOCCORSO SUL POSTO
19 agosto 2023 17:38
GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SAN GIORGIO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA
14 gennaio 2023 06:06
PARTE LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PILLOLE ANTI-COVID IN OSPEDALI CATANESI
15 febbraio 2022 15:43
SCONTRO TRA DUE AUTO ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA , UNA SI RIBALTA ED ABBATTE UN PALO DELLA LUCE
13 febbraio 2022 19:53
GRAVE INCIDENTE LUNGO IL VIALE MEDITERRANEO A CATANIA, SOCCORSI SUL POSTO
11 febbraio 2022 16:46