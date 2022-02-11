95047

Notizie Catania

Rubano tra le imbarcazioni devastate dalla mareggiata: bloccati e arrestati 4 catanesi

11 febbraio 2026 11:10

Tentato omicidio a Catania: spara al vicino e nasconde il fucile in mansarda, arrestato 27enne

11 febbraio 2026 08:30

Catania, rapina in una rivendita di bombole di gas: arrestato 42enne armato di pistola

10 febbraio 2026 21:15

CATANIA, CADE UN PALO DELLA LUCE: TRAGEDIA SFIORATA IN VIA VINCENZO GIUFFRIDA

18 gennaio 2024 16:07

PAURA A SAN PIETRO CLARENZA PER UN INCENDIO IN UN APPARTAMENTO

31 dicembre 2023 17:26

GRAVISSIMO INCIDENTE LUNGO LA STRADA STATALE 385 A MINEO. ELISOCCORSO SUL POSTO

19 agosto 2023 17:38

GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SAN GIORGIO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA

14 gennaio 2023 06:06

PARTE LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PILLOLE ANTI-COVID IN OSPEDALI CATANESI

15 febbraio 2022 15:43

SCONTRO TRA DUE AUTO ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA , UNA SI RIBALTA ED ABBATTE UN PALO DELLA LUCE

13 febbraio 2022 19:53

GRAVE INCIDENTE LUNGO IL VIALE MEDITERRANEO A CATANIA, SOCCORSI SUL POSTO

11 febbraio 2022 16:46