SCONTRO TRA DUE AUTO ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA , UNA SI RIBALTA ED ABBATTE UN PALO DELLA LUCE https://www.95047.it/scontro-tra-due-auto-alla-zona-industriale-di-catania-una-si-ribalta-ed-abbatte-un-palo-della-luce/

FLASH

Poteva avere conseguenze ben più gravi un violentissimo scontro tra due vetture, una delle quali dopo l’urto si è ribaltata finendo con le ruote all'aria ed abbattendo un palo della pubblica illuminazione.

Il grave incidente si è verificato nella serata di oggi, 13 Febbraio 2022 nella zona industriale di Catania precisamente tra la XI Strada e la I Strada non tanto distante dal centro Ikea.

Miracolosamente secondo le primissime informazioni non ci sarebbero feriti gravi, tutti gli occupanti dei due mezzi che sono riusciti a uscire dalle proprie auto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta immediatamente un ambulanza del 118 per prestare i primi controlli e cure del caso ai malcapitati, adesso toccherò all'autorità competenti effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.