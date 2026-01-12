Biancavilla, Smart distrutta dalle fiamme sulla SS284
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Grande Fratello, sorpresa per Todaro: in scena anche due ballerini di Paternò
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Sofia commuove l’Italia. Mamma e papà: “Dietro il suo sorriso combatte un mostro più grande di lei”
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Paternò, Salvatore Rapisarda compie 80 anni: da 40 anni guida il Cereo Ortofrutticoli
20 maggio 2026 16:30
🔴 AGGIORNAMENTO Ragusa-Catania, aggiornamento dopo lo schianto: i 3 operai feriti non sarebbero gravi Oppure:
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🚨 Catania, sporcizia e mozzarelle scadute in una pizzeria: sequestri e denunce
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Mascalucia, fugge all’alt dei Carabinieri: 16enne di Misterbianco fermato con droga e senza patente
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🔴 Catania, si introduce in casa di una 29enne e tenta di violentarla: arrestato
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Paternò, arrivano i tributi online: multe, Tari e pratiche gestibili da casa
20 maggio 2026 10:09
Catania, rinasce la spiaggia di San Giovanni Li Cuti distrutta dal ciclone Harry
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Catania, il Policlinico Rodolico centro di riferimento per i test sull’Hantavirus Andes
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Mineo, violento scontro sulla SS417 tra tir e tre auto: due feritI
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Paternò, appello per l’uomo che dorme in piazza Nassirya
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Oki non sarà più mutuabile: aumenta il prezzo delle bustine
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Paternò, scivolo per disabili tra buche e rischi: scatta la segnalazione
19 maggio 2026 17:21
Non si ferma all’alt della Polizia e fugge contromano: arrestato 19enne a Catania
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🔴 Paternò, allarme piccoli atti vandalici: auto trovate con le gomme sgonfie
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Giarre, controlli dei Carabinieri in una panineria: scattano multe per 2mila euro
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Terrore durante la consegna di sigarette: rapinano corriere a Librino, arrestati due catanesi
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🔴 Paternò, fermati dai Carabinieri su un’Audi rubata: a bordo due uomini e due donne
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Disagi e lunghe code sulla SS284 tra Paternò e Santa Maria di Licodia
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Oggi autovelox sulla SS121: ecco il calendario settimanale fornito dalla Polizia Stradale
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🔴 Pachino, schianto mortale in curva: muore un poliziotto di 32 anni
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Troina, sequestro da 260mila euro: polizza vita e immobile non comunicati
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Franco Battiato, 5 anni senza il genio siciliano
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Parcheggiatori abusivi, maxi operazione a Catania: sequestrate anche le somme incassate
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Plaia di Catania ripulita da studenti e volontari: spiaggia trasformata in poche ore
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PALERMO. Trasforma una 500L in scuolabus abusivo: sorpresa con 14 minori a bordo
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🌦️ Sicilia, settimana fresca e instabile: nel weekend tornano ad aumentare le temperature
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Un vero jet nel centro storico: a Catania il primo Aereo-Scuola d’Italia
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Allerta polizia postale: nuova truffa WhatsApp sui pedaggi autostradali
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🔴 Catania, tentano di rubare il rame dai climatizzatori di una chiesa: arrestati uomo e donna dopo la fuga davanti ai Carabinieri
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🔴 AGGIORNAMENTO SS121: il cane, come erroneamente pubblicato in precedenza, sarebbe vivo
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🔥 Catania, vasto incendio a Cibali: fiamme spinte dal vento
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ASSALTO A UN CAMION DI BIRRA NELLA ZONA INDUSTRIALE: INSEGUITI E BLOCCATI DOPO LA FUGA
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Le reliquie di Sant’Agata nella caserma dei Carabinieri di Bronte: momento storico ed emozionante per l’Arma
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Molesta una turista in pieno centro a Catania: arrestato 44enne
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Trecastagni, blitz al mercato di Sant’Alfio: sequestrati oltre 2.400 capi falsi delle grandi firme
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Acireale, fermato con 4,5 chili di cocaina nascosti in auto: arrestato dalla Guardia di Finanza
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RANDAZZO. Uova, albumi e tuorli scaduti in un ristorante: scattano sequestri e sanzioni
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Paternò, scoperto “bunker” della droga: 21enne in manette
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Paternò, Carta d’Identità: quasi 7 mesi d’attesa, prima data utile dicembre 2026
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🔴 SS121 nel caos: lunghissime code verso Catania
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Incidente sulla SP56 tra San Pietro Clarenza e Belpasso: una donna ferita
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🔴 Paternò, Panda si ribalta vicino Gianferrante: ferita una 26enne. Poco dopo centauro ferito sulla SS284
14 maggio 2026 22:16
🔴 Ultim’ora – Pauroso schianto sulla SS284 tra Biancavilla e Licodia: grave un motociclista
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🔴 ULTIM’ORA –Auto si ribalta a Gianferrante, ferita donna
14 maggio 2026 21:36
L’addio a suor Nadir, il dolore di Catania: “Ha donato la vita fino alla fine”
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Maxi rissa e colpo di pistola in discoteca nei pressi di viale Africa: locale chiuso per 15 giorni
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Caltanissetta, scatta l’allarme rapimento: nel cofano c’era l’amante
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La paternese Sara Milazzo è vicecampionessa italiana di scherma: impresa a Riccione
14 maggio 2026 16:20
CATANIA. SI FA ARRESTARE DUE VOLTE IN DUE GIORNI: 46ENNE AGGREDISCE I POLIZIOTTI
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Blitz contro l’abusivismo a Catania: sequestrati 160 chili di alimenti, denunciato un commerciante
14 maggio 2026 12:48
🚨 Allarme in Sicilia: dopo il Siracusano la “Formica del Fuoco” arriva anche ad Acireale
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Tremestieri Etneo , si fingono Carabinieri e truffano una 90enne: scoperti due uomini
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Paternò, bambina di 11 anni investita ieri sera in piazza Indipendenza: illesa
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San Gregorio di Catania, fermati con 28 chili di droga su due auto: donna viaggiava col figlio minorenne
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🔴 Paternò, bambina di 11 anni investita in piazza Indipendenza: illesa
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L’ultimo gesto di suor Nadir, Luigi Renna: “Ha donato la vita agli altri”. Domani i funerali
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Segnalazione a Paternò, lampione pericolante in via Fallica
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Addio alla piccola guerriera rosanero Alessia: aveva 8 anni
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Sgominata banda di ladri d’auto a Catania: tre arresti dopo inseguimento
13 maggio 2026 14:35
Degrado segnalato alla Scala Vecchia: “Piazza frequentata da bambini e anziani lasciata nell’abbandono”
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Agrumeto in contrada Jungetto, oltre 100 bambini raccolgono arance nel terreno confiscato alla mafia
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Santa Maria di Licodia, 21enne fermato con cocaina in mano: arrestato dalla Polizia
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Paternò, scattano i controlli contro gli allacci abusivi: già quattro denunce per furto d’acqua
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Sicilia, cambia il meteo: calano le temperature e torna il vento
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Auto blu, caso Galvagno: per i pm danno da 36 mila euro, per le parti civili appena 215 euro
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UOMO ARMATO IN STRADA A CATANIA: PANICO TRA I PASSANTI, 47ENNE ARRESTATO
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SULLA SIRACUSA-CATANIA CON 10 CHILI DI HASHISH IN AUTO: ARRESTATO 67ENNE CATANESE
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