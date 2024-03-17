Paternò, segnalata perdita d’acqua persistente tra via dei Platani e via delle Ninfee
26 gennaio 2026 09:43
Segnalazione dei lettori – Paternò, Largo della Zagara invaso dai rifiuti: sacco di scarpe vecchie abbandonato in piazza
28 settembre 2025 17:35
“Situazione peggiorata, nessun intervento”: la denuncia dei cittadini di Scala Vecchia
05 settembre 2025 14:02
PATERNÒ, BUCA PERICOLOSA IN PIAZZA ARMANDO DIAZ: RISCHIO PER PEDONI, MOTO E AUTO
03 agosto 2025 16:26
PATERNÒ, LA DENUNCIA DI UNA LETTRICE: "CIMITERO NEL DEGRADO, VETRI ROTTI E FURTI DI PIANTE E BOTTIGLIE"
20 luglio 2025 11:39
PATERNO’, VIALE KENNEDY UNA BUCA MOLTO PROFONDA: LA SEGNALAZIONE DEI CITTADINI
22 maggio 2025 17:42
Auto parcheggiata sulla pista ciclabile a Paternò: la segnalazione di un lettore
21 maggio 2025 19:31
PATERNÒ, DEGRADO IN PIAZZA ALDO MORO: LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO
16 marzo 2025 12:45
PATERNÒ, ENNESIMO ATTO DI INCIVILTÀ: MATERASSO LASCIATO IN VIA SAN MARCO: LA DENUNCIA DI UN CITTADINO
02 marzo 2025 13:52
LAVATRICE ABBANDONATA A PATERNO' : LA SEGNALAZIONE NELLA NOSTRA RUBRICA
17 dicembre 2024 18:17
SEGNALAZIONE 95047. A PATERNÒ: BAMBINI TRA COCCI DI BOTTIGLIA E RIFIUTI ALL’AUDITORIUM DON MILANI
30 ottobre 2024 10:24
PATERNO'. SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO: DISCARICA ABUSIVA AL CIMITERO MONUMENTALE
22 ottobre 2024 09:37
SEGNALAZIONE DEI LETTORI: TOMBINO RUMOROSO IN VIA G. VERGA, RESIDENTI CHIEDONO INTERVENTO URGENTE
23 giugno 2024 16:57
LA SEGNALAZIONE DI UNA NOSTRA LETTRICE: "VANDALI SFONDANO IL LUNOTTO POSTERIORE CON NOI A BORDO"
08 giugno 2024 11:25
PATERNO'. SEGNALAZIONE DI DEGRADO IN PIAZZA DON PINO PUGLISI: I GENITORI CHIEDONO INTERVENTO IMMEDIATO
29 maggio 2024 09:41