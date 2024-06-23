SEGNALAZIONE DEI LETTORI: TOMBINO RUMOROSO IN VIA G. VERGA, RESIDENTI CHIEDONO INTERVENTO URGENTE

La nostra redazione ha ricevuto una segnalazione urgente riguardante una situazione insostenibile per i residenti di via G. Verga, nelle vicinanze del numero civico 73. La nostra lettrice ha descritto...

La nostra lettrice ha descritto un problema che affligge quotidianamente e notturnamente i cittadini della zona: un tombino che, ogni volta che viene calpestato da un'auto, produce un rumore assordante.

Il rumore provocato dal tombino non è solo fastidioso, ma anche talmente forte da disturbare il quieto vivere delle persone che risiedono nelle vicinanze.

Questo problema colpisce in particolare gli anziani, che, come evidenziato dalla nostra lettrice non riescono a riposare tranquillamente nemmeno durante le ore notturne.

La segnalazione non si limita a denunciare il problema, ma richiede anche un controllo immediato e urgente da parte degli organi competenti. È essenziale che le autorità locali prendano atto di questa situazione e intervengano prontamente per risolvere il problema. Un'ispezione e una riparazione del tombino potrebbero risolvere rapidamente il disturbo, restituendo tranquillità e serenità ai residenti della zona.

La redazione si unisce all'appello della signora Concetta, sperando che la segnalazione venga presa in seria considerazione e che vengano adottate le misure necessarie per risolvere il problema del tombino di via G. Verga.