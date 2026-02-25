Paternò, incidente tra due auto poi volano pugni: paura tra via Campania e via Venezia

PATERNO’ – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri tra via Campania e via Venezia. Intorno alle ore 16.45 si è verificato uno scontro tra due auto, per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, una delle vetture coinvolte, dopo l’impatto iniziale, avrebbe perso il controllo finendo contro un’auto parcheggiata lungo la strada. La dinamica è comunque ancora da chiarire e resta al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.

Sempre secondo quanto trapelato, subito dopo l’incidente sarebbe scaturita anche una rissa tra le persone coinvolte. Probabilmente proprio a causa dello scontro, che dopo una discussione si sono accesi gli animi finendo dalle parole alle mani.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Paternò, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi.

La situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.