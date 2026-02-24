Paternò, auto contro scooter davanti all’ospedale: in tre abbandonano l’auto e si danno alla fuga

Incidente in via Livorno, proprio di fronte all’ospedale di Paternò.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe tamponato uno scooter con a bordo un ragazzo, facendolo finire rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è avvenuto in un tratto particolarmente delicato della zona, a pochi metri dalla struttura sanitaria.

Dopo lo scontro, però, i responsabili non si sarebbero fermati a prestare soccorso: avrebbero infatti abbandonato l’auto sul posto per poi darsi alla fuga a piedi. Da quanto appreso, si tratterebbe di soggetti di nazionalità rumena.

Il giovane scooterista è rimasto ferito ed è stato immediatamente trasportato nel vicino ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili della fuga.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in città e sul fenomeno, purtroppo non raro, dell’omissione di soccorso da parte di soggetti coinvolti nell'incidente.