Catania, malore alla guida sull’Asse dei Servizi: muore 57enne di Viagrande

CATANIA – Si è rivelato purtroppo mortale l’incidente avvenuto questa mattina, 23 febbraio 2026, sull’Asse dei Servizi, l’arteria che collega la Tangenziale di Catania con l’Aeroporto Vincenzo Bellini.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive, il conducente – un uomo di 57 anni, G.V., originario di Viagrande – avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava alla guida della sua auto, all’altezza del distributore di carburante Q8, in direzione del capoluogo etneo.

Il veicolo, dopo aver perso il controllo, avrebbe prima urtato un camion e successivamente si sarebbe schiantato contro il guardrail sul lato destro della carreggiata. L’impatto è stato violento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti delle Volanti della Questura e la Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione nelle ore di punta del mattino, con ripercussioni anche lungo la Tangenziale.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo la rimozione del mezzo e il completamento delle operazioni.

La notizia ha suscitato profonda commozione, soprattutto nella comunità di Viagrande, paese d’origine della vittima.