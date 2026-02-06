95047

Curiosa segnalazione a Paternò: capretta vagante tra viale Libertà e viale dei Platani

10 febbraio 2026 15:36

Catania, morto prematuramente il medico anestesista Claudio Collura: dolore al Cannizzaro

09 febbraio 2026 21:02

Misterbianco, capannone in fiamme sulla SP54: Vigili del Fuoco in azione

09 febbraio 2026 17:10

Incidente sulla SP13 tra Motta Sant’Anastasia e lo svincolo SS121: coinvolte tre auto, due feriti

09 febbraio 2026 14:10

Grammichele, picchiava moglie e figli poi scappa con la 17enne: arrestato per maltrattamenti e violenze

09 febbraio 2026 09:24

Paternò, doppia replica dopo l’articolo de La Sicilia: Frisenna e Rapisarda smentiscono e chiariscono la loro presenza all’incontro con Galvagno

09 febbraio 2026 09:17

Paternò–Belpasso, via Scala Vecchia sempre più impraticabile: “Salita delle Tre Case distrutta dalle buche”

09 febbraio 2026 09:12

SS121, ancora disagi verso Catania: code e rallentamenti anche oggi per lavori in corso

09 febbraio 2026 08:27

PATERNO'.LA REPLICA DI FRISENNA: “Fango sulla mia persona, tutelerò la mia immagine”

08 febbraio 2026 20:23

Addio ad Angelo Attaguile: morto a 78 anni il politico ed ex presidente del Calcio Catania

08 febbraio 2026 16:57

Contromano in scooter a Catania: 16enne beccato con cocaina e marijuana, arrestato

08 febbraio 2026 12:02

Belpasso, fugge all’alt dei Carabinieri e si schianta contro un muro: arrestato 21enne di Misterbianco

08 febbraio 2026 08:42

Infarto a 99 anni, salvata con angioplastica al Policlinico di Catania

07 febbraio 2026 18:36

Messina, 33enne dà alla luce l’undicesimo figlio: parto raro e riuscito al Papardo

07 febbraio 2026 16:55

Mascalucia, investe uno scooter con un 16enne e fugge: 42enne denunciato per omissione di soccorso

07 febbraio 2026 14:29

Paternò, buche pericolose sulla SP24 e SP15 nei pressi del Ponte Barca: cresce la preoccupazione degli automobilisti

07 febbraio 2026 10:25

Piedimonte Etneo, tenta di evitare il posto di blocco: trovati due coltelli in auto, denunciato 34enne

07 febbraio 2026 10:13

Grave incidente sulla Catania–Palermo: mezzo pesante si ribalta, coinvolti un furgone e tre auto. Ci sono feriti

06 febbraio 2026 19:48

Montagnareale, l’ultimo saluto ai tre cacciatori trovati morti: folla commossa ai funerali

06 febbraio 2026 17:53

Paternò, aggiornamenti sul piccolo Diego: intervento riuscito, tumore rimosso e gamba salvata

06 febbraio 2026 13:46