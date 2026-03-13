Paternò, blitz contro gli ambulanti abusivi nel centro: 10mila euro di multe e 600 kg di merce sequestrata

Paternò – Stretta contro l’ambulantato abusivo nel centro urbano. Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Paternò, guidata dal comandante Rizzo, ha effettuato una serie di controlli mirati per contrastare il fenomeno della vendita irregolare su area pubblica.

L’operazione è stata condotta con il supporto della Guardia di Finanza di Paternò e ha interessato in particolare alcune delle principali strade del centro cittadino: via Emanuele Bellia, via Vittorio Emanuele, via G.B. Nicolosi e Largo Assisi.

Durante i controlli gli agenti hanno individuato diversi casi di vendita abusiva. Al termine delle verifiche sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro.

Nel corso delle operazioni è stata inoltre sequestrata merce per circa 600 chilogrammi, che successivamente è stata destinata in beneficenza, come previsto dalle procedure nei casi in cui i prodotti risultino idonei alla donazione.

L’attività rientra nel piano di controlli predisposto dalla Polizia Locale per tutelare il commercio regolare, garantire il rispetto delle norme e contrastare il fenomeno dell’ambulantato abusivo nelle aree più frequentate della città.

I controlli, fanno sapere dal comando, proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse zone di Paternò.