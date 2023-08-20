95047

Notizie Paternò

Paternò, via SS. Annunziata ridotta un colabrodo: “Buche enormi e strada pericolosa per pedoni e scooter”

11 febbraio 2026 11:33

Curiosa segnalazione a Paternò: capretta vagante tra viale Libertà e viale dei Platani

10 febbraio 2026 15:36

Paternò, lite in famiglia degenera: due cognati in ospedale

10 febbraio 2026 12:51

PATERNÒ, SCONTRO TRA DUE AUTO: DUE FERITI E STRADA BLOCCATA

16 dicembre 2024 17:06

PATERNÒ.SCONTRO TRA DUE VETTURE: ESPLOSI GLI AIRBAG, AUTO FINISCE SUL MARCIAPIEDE

29 novembre 2024 21:19

PATERNÒ, ACCOLTELLAMENTO NELLA NOTTE: GRAVE UOMO

03 marzo 2024 09:19

PATERNO’: VIOLENTISSIMO SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA CENTRALISSIMA VIA VITTORIO EMANUELE NELLA NOTTE

05 febbraio 2024 06:57

NOTTE TRAGICA A PIANO TAVOLA. GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE: 26ENNE PERDE LA VITA, UN 25ENNE GRAVEMENTE FERITO

01 gennaio 2024 08:57

TRAGICO INCIDENTE A ROMA: INSEGNANTE DI PATERNÒ PERDE LA VITA A 41 ANNI

15 ottobre 2023 18:12

25 ENNE TROVATA IMPICCATA A SFERRO: FERMATI PER OMICIDIO IL COMPAGNO E UN AMICO

20 agosto 2023 11:39