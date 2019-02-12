Notizie Biancavilla

Paura a Biancavilla: distrugge vetture parcheggiate e si scaglia contro i militari, finisce in carcere
11 febbraio 2026 13:48
IN CASA FUCILE A CANNE MOZZE, MUNIZIONI E COLTELLO, ARRESTATO 42ENNE DI BIANCAVILLA
17 febbraio 2022 13:10
AD ADRANO, BIANCAVILLA E SANTA MARIA DI LICODIA LE SCUOLE NON RIAPRIRANNO LUNEDI
07 gennaio 2022 14:19
ADRANO: CHIUSA UN’OFFICINA ABUSIVA E SEQUESTRATA ANCHE L’AUTOVETTURA TROVATA IN RIPARAZIONE
09 luglio 2020 11:20
VOLEVANO “VENDICARE” I QUATTRO MORTI, SPEDIZIONE PUNITIVA NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE DELL’AUTO
20 ottobre 2019 09:44
GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, SETTE FERITI
29 giugno 2019 03:50
GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, FERITI
29 giugno 2019 03:06
OPERAZIONE ANTICRIMINE NEL COMPRENSORIO DI PATERNÒ, ADRANO, BIANCAVILLA, BELPASSO E SANTA MARIA DI LICODIA: 6 GLI ARRESTATI, 2 I DENUNCIATI.
20 febbraio 2019 11:47
BIANCAVILLA: OPERAZIONE ANTIMAFIA 16 ARRESTI - I NOMI
12 febbraio 2019 12:30
BIANCAVILLA: OPERAZIONE “CITTÀ BLINDATA” 16 ARRESTI
12 febbraio 2019 07:32