BIANCAVILLA: OPERAZIONE “CITTÀ BLINDATA” 16 ARRESTI

Sedici appartenenti a un gruppo mafioso accusato di gestire un traffico di droga a Biancavilla sono stati arrestati da Carabinieri del Comando provinciale di Catania e dalla Polizia.

Nei loro confronti gli investigatori stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, che ipotizza i reati di associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e al porto e alla detenzione di armi

Con l'operazione, denominata 'Città blindata', la Procura distrettuale di Catania ritiene di avere disarticolati la cosca storicamente denominata Tomasello-Mazzaglia-Toscano e oggi diretta da due 'famiglie', Amoroso e Monforte, e legata al clan Santapaola-Ercolano ai vertici di Cosa nostra.

Particolari sull'inchiesta saranno resi noti durante un incontro con i giornalisti che si terrà alle 10:30 nella sala conferenza stampa della Procura.

(ANSA).