Paternò, Referendum: pubblicato l’elenco completo degli scrutatori con tutti i nomi

PATERNO’ – È stato pubblicato l’elenco ufficiale degli scrutatori assegnati ai seggi del Comune di Paternò in vista del prossimo Referendum Costituzionale.

Dal documento emerge che per ciascuna delle 47 sezioni elettorali presenti sul territorio comunale sono stati nominati 3 scrutatori, per un totale complessivo di 141 incarichi complessivi.

La distribuzione risulta uniforme su tutto il territorio comunale e consentirà il regolare svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. È prevista anche la sezione speciale dedicata ai degenti, come stabilito dalla normativa vigente.

ELENCO SCRUTATORI ASSEGNATI AI SEGGI ORDINATO PER NOMINATIVO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026

📄 ELENCO COMPLETO SCRUTATORI

👉 I cittadini interessati possono consultare l’elenco integrale con nominativi e sezione di assegnazione attraverso il documento ufficiale pubblicato dall’Ente: