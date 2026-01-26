95047

Notizie Dintorni

Catania, rapina in una rivendita di bombole di gas: arrestato 42enne armato di pistola

10 febbraio 2026 21:15

BRONTE. Legalità e sicurezza sul lavoro: intervento coordinato dei Carabinieri porta a 3 denunce

10 febbraio 2026 18:14

Taormina, spinge la moglie dal balcone: 29enne arrestato per tentato femminicidio

10 febbraio 2026 16:48

CATANIA. Scatta l’allarme mentre è alla processione di Sant’Agata: vede il ladro in diretta e fa arrestare due uomini

09 febbraio 2026 09:37

Misterbianco, Carnevale e traffico paralizzato: code e rallentamenti sulla SS121

08 febbraio 2026 19:48

Giarratana, ruspa e autocarro rubati per l’assalto: cassaforte ritrovata nelle campagne

08 febbraio 2026 18:33

Paternò, Innocenzio Peci dedica una canzone al Carnevale: “Coriandoli Sutta a Turri” per il Carnevale che fu

08 febbraio 2026 14:49

Catania, controlli in due ristoranti tra Piazza Manganelli e via Santa Filomena: panetti surgelati e prodotti non tracciati, scattano sequestri e multe

08 febbraio 2026 13:02

Catania, aveva 4 chili di cocaina in macchina: arrestato un 35enne

07 febbraio 2026 09:54

Inseguimento tra le strade di Acireale: 39enne fermato con un petardo ad alto potenziale

06 febbraio 2026 16:35

Riposto, vie di fuga ostruite e rampe non protette: controlli sulla sicurezza sul lavoro in una nota azienda commerciale, denunciato il responsabile del punto vendita

06 febbraio 2026 10:12

Piedimonte Etneo, girava con un coltello e una falce in macchina: denunciato

05 febbraio 2026 15:52

Catania, tenta furto di rame in una cabina elettrica: cortocircuito incendia e distrugge l’auto, arrestato 43enne

05 febbraio 2026 13:52

Allerta meteo gialla in Sicilia: forte vento e mareggiate, peggioramento da stasera

03 febbraio 2026 19:51

Vitellini stipati nel cofano di un furgone: la Polizia salva 10 animali sulla Tangenziale di Catania

02 febbraio 2026 21:11

Salvata la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: accordo con il Policlinico di Catania

01 febbraio 2026 17:47

Notte di paura sull’Etna: padre e figlia bloccati dal ghiaccio, salvati dal Soccorso Alpino

31 gennaio 2026 08:37

Biancavillese di 46 anni arrestato a Catania dopo l’aggressione a due poliziotti

29 gennaio 2026 18:51

Tragedia negli Stati Uniti: muore il maggiore catanese Salvatore Carpitano, pilota d’élite dell’Aeronautica Militare

27 gennaio 2026 14:00

CATANIA. Forzano un distributore di sigarette e minacciano automobilisti con una rivoltella: denunciati

26 gennaio 2026 15:52