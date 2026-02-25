WEEKEND DI EMERGENZE SULL’ETNA, BILANCIO PESANTE: 16 SOCCORSI TRA SCIATORI E SNOWBOARDER, DONNA IN ELISOCCORSO

Anche nel corso dello scorso fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato molteplici interventi sotto il profilo della prevenzione e del controllo sulle piste da sci del versante Etna Nord.

Ormai da diverse settimane, i poliziotti specializzati della Questura di Catania, a bordo di motoslitte o sugli sci, stanno effettuando una capillare azione di controllo tra i sentieri e i versanti del Vulcano, per garantire la sicurezza di snowboarder e amanti della neve.

Negli ultimi giorni, i poliziotti del nucleo sciatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, oltre a verificare il rispetto del Codice delle nevi, hanno prestato soccorso, complessivamente, a 16 persone, coinvolte in alcuni incidenti in montagna.

Grazie alla loro professionalità, i poliziotti, formati e preparati per questo particolare tipo di intervento, hanno scongiurato rischi e conseguenze ben più gravi, fornendo un aiuto tempestivo a quanti hanno riportato traumi in modo accidentale. Tra gli incidenti più gravi, uno ha riguardato una donna di 30 anni per la quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata in Ospedale dove i medici l’hanno ricoverata per un sospetto trauma cranico con commozione cerebrale.

Nel corso del pattugliamento a Piano Provenzana, le “volanti della neve” hanno avuto modo di constatare come gli incidenti più comuni sono spesso causati da approssimazione, poca esperienza e dall’uso sconsiderato di slittini e altri mezzi di fortuna per scivolare sulla neve.

La presenza dei poliziotti in montagna sta consentendo di sviluppare un’importante attività di prevenzione, condotta anche con l’ausilio della società che gestisce gli impianti di risalita, ricordando a tutti gli amanti della neve che da quest’anno è obbligatorio ad ogni età l’uso del casco protettivo.

Ancora una volta, la Polizia di Stato raccomanda prudenza anche nelle fasi più ludiche perché, sulla neve, anche un comportamento apparentemente innocuo, a volte, rischia di recare danni, anche irreparabili, agli altri escursionisti