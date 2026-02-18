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Notizie Piedimonte Etneo

Piedimonte Etneo, rubano due asinelli ma la fuga dura poco: ritrovati e denunciate due persone

03 maggio 2026 14:08

Piedimonte Etneo, taglierino nascosto in auto e senza assicurazione: denunciato 42enne

27 aprile 2026 13:01

PIEDIMONTE ETNEO. incendia un’auto e rischia una strage: fiamme vicino al gas, denunciato 57enne

25 marzo 2026 12:08

Piedimonte Etneo, controlli dei Carabinieri: fermati due uomini con coltelli a serramanico, denunciati

04 marzo 2026 14:18

Cavallo sotto sequestro scomparso dal terreno: nei guai un 68enne a Piedimonte Etneo

18 febbraio 2026 18:25

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