Piedimonte Etneo, taglierino nascosto in auto e senza assicurazione: denunciato 42enne

I Carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo e di Linguaglossa (CT), al termine di un controllo su strada, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla scorta degli indizi raccolti comunque da verificare in sede giurisdizionale, e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 42enne, residente a Riposto, per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Al riguardo nella mattinata i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, hanno selezionato, tra le altre auto, un’utilitaria in transito in via Notara in territorio di Piedimonte Etneo, per procedere ad un controllo.

Gli operanti, dopo aver identificato il conducente per un 42enne, hanno avviato le operazioni di ricerca sull’autovettura trovando, poco dopo, nel parasole lato guida un taglierino della lunghezza di 21 cm in apertura di cui 6,5 di lama affilata con punta acuminata.

Per il porto di tale oggetto, che è stato sequestrato dai militari dell’Arma, l’uomo non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione.

In seguito agli ulteriori accertamenti effettuati sui documenti di circolazione del veicolo è emerso che l’auto circolava senza la prevista assicurazione obbligatoria motivo per cui il 42enne è stato sanzionato anche amministrativamente mentre l’auto è stata sequestrata.

26 Aprile 2026