ULTIM’ORA – Paternò, due auto ferme e ambulanza sulla SS121 prima dello svincolo di Paternò: rallentamenti, 🔴🔴 IN AGGIORNAMENTO
ULTIM’ORA – Paternò, due auto ferme e ambulanza sulla SS121 prima dello svincolo di Paternò: rallentamenti
PATERNÒ – Momenti di apprensione nella serata di oggi lungo la Strada Statale 121, in direzione Adrano, poco prima dello svincolo di Paternò.
Secondo le prime segnalazioni, due auto risultano ferme sul margine della carreggiata, con la presenza di un’ambulanza intervenuta sul posto. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un incidente stradale oppure di un malore che ha reso necessario l’intervento dei sanitari.
Alcune persone sono state viste nei pressi dei veicoli mentre il personale del 118 prestava assistenza. Non si hanno al momento informazioni ufficiali sulle condizioni di eventuali coinvolti.
La situazione sta causando rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, con disagi per gli automobilisti in transito verso Adrano.
Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.
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