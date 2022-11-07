95047

Notizie Cultura

Viaggio nell’arte visionaria di Angelo Platania: scopri il sito ufficiale.

11 agosto 2025 08:13

Angelo Platania: tra mito e sogno. Online il sito ufficiale.

05 agosto 2025 13:31

Angelo Platania: lo sguardo inquieto dell’arte, ora online.

27 luglio 2025 08:57

18 MAGGIO: RICORDIAMO FRANCO BATTIATO A 4 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

18 maggio 2025 18:58

IL PATERNESE FORTE E IL SUO STRAORDINARIO DIPINTO IN MOSTRA AI 100 PRESEPI IN VATICANO

29 ottobre 2023 16:04

AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE, ITALIA DIVISA IN DUE: "FORTE ONDA DI CALORE NEL SUD, FORTE MALTEMPO IN ARRIVO IN 5 REGIONI"

20 luglio 2023 16:14

SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 3.1 NEI PRESSI DI ZAFFERANA ETNEA

28 giugno 2023 07:05

Lally Masia presenta il suo nuovo libro “Vinco io“ al Taobuk Festival SeeSicily di Taormina

18 giugno 2023 10:11

PATERNÒ: GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE DEL “RICONOSCIMENTO MUSICALE PREMIO GIULIO CRIMI CITTÀ DI PATERNÒ”

14 maggio 2023 09:47

NELLA NOTTE QUATTRO SCOSSE DI TERREMOTO AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE, LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 2.9

24 aprile 2023 08:20

PATERNO', MOSTRA PESACH IN ARTE CON OPERE DI ARTISTI LOCALI

05 aprile 2023 08:27

CATANIA. ARRIVA MALUMA: PREVENDITE APERTE PER IL CONCERTO PIÙ ATTESO DELL’ESTATE 2023

25 febbraio 2023 16:20

SANREMO 2023. VINCE MARCO MENGONI, LA CLASSIFICA FINALE

12 febbraio 2023 08:13

SANREMO 2023, STASERA I DUETTI E LE COVER:

10 febbraio 2023 19:28

FESTIVAL DI SANREMO 2023, LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA. OSPITI E CANTANTI IN GARA

09 febbraio 2023 19:32

LUTTO NEL MONDO DELLA DANZA CATANESE: E' MORTA SILVANA LO GIUDICE

26 dicembre 2022 18:50

PATERNO': The Best Friends 2022

23 dicembre 2022 08:05

NUOVO RECORD PER VASCO ROSSI: 260MILA BIGLIETTI PER I CONCERTI DEL 2023 VENDUTI IN QUATTRO ORE

27 novembre 2022 17:47

Giornata contro la violenza sulle donne: l’iniziativa dell’Ente del Terzo Settore Musica&Movimento  

24 novembre 2022 20:25

PATERNO. PREVENZIONE AI TUMORI. DOMANI CONFERENZA IN BIBLIOTECA G.B.NICOLOSI

07 novembre 2022 14:25