NUOVO RECORD PER VASCO ROSSI: 260MILA BIGLIETTI PER I CONCERTI DEL 2023 VENDUTI IN QUATTRO ORE
Aperte le prevendite per il VASCO LIVE - tour che a giugno 2023 toccherà gli stadi di Bologna, Roma, Salerno e Palermo - ed è subito caccia al biglietto; soltanto nelle prime 4 ore si sono polverizzati 260.000 biglietti.
Data la grande richiesta, Live Nation annuncia l'aggiunta di due nuovi concerti a Bologna, l'11 e il 12 giugno 2023, portando a quattro le date allo Stadio Dall'Ara.
I due nuovi appuntamenti bolognesi completano ufficialmente il calendario del tour, che a questo punto è definitivo: 6-7 giugno e 11-12 giugno BOLOGNA - Stadio Dall'Ara 16 - 17 giugno ROMA- Stadio Olimpico 22 - 23 giugno PALERMO - Stadio Barbera 28 - 29 giugno SALERNO - Stadio Arechi Vasco è pronto così a tornare di fronte al suo pubblico, dopo aver guidato il grande ritorno alla musica dal vivo quest'anno come certificato dal rapporto annuale Siae sui dati di vendita dei concerti, che ufficializza l'evento dello scorso 20 maggio alla Trentino Music Arena di Trento come il concerto più seguito in Italia per il 2022.
Il Vasco Live occupa anche altre 4 posizioni nella Top Ten della scorsa estate con gli storici 2 concerti al Circo Massimo di Roma, il concerto di Milano all'Ippodromo Snai La Maura ed il grande ritorno all'Autodromo di Imola.
I biglietti per le due nuove date di Bologna saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 10:00 del 29 novembre e per i clienti di Vodafone Happy - il programma di Vodafone che premia i clienti per il tempo passato insieme - dalle ore 10:00 del 30 novembre.
L'apertura generale delle vendite partirà dalle ore 11:00 del 2 dicembre. Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L'apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone. (ANSA).