NUOVO RECORD PER VASCO ROSSI: 260MILA BIGLIETTI PER I CONCERTI DEL 2023 VENDUTI IN QUATTRO ORE

Aperte le prevendite per il VASCO LIVE - tour che a giugno 2023 toccherà gli stadi di Bologna, Roma, Salerno e Palermo - ed è subito caccia al biglietto; soltanto nelle prime 4 ore si sono polverizzat...

A cura di Redazione 27 novembre 2022 17:47

