BELPASSO. SCONTRO AUTO MOTO A GIACONIA, DECEDUTO CENTAURO

di un centauro morto e di un altro motociclista gravemente ferito il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, 18 febbraio 2026, nella frazione di Giaconia, in territorio di Belpasso, nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto un’autovettura e due motociclette. Restano ancora poco chiare le cause dell’impatto, che purtroppo si è rivelato fatale per uno dei due motociclisti: la vittima, stando alle prime informazioni, sarebbe un 26enne residente nel quartiere Lineri del comune di Misterbianco.

Dopo l’allarme lanciato al 112, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gravissime anche le condizioni dell’altro motociclista coinvolto, un 39enne, trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania per le cure e gli accertamenti del caso.

Sotto shock la conducente dell’autovettura coinvolta.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Compagnia di Paternò per effettuare i rilievi. Nell’impatto, particolarmente violento, una delle moto ha terminato la corsa incastrata nella rotonda, mentre l’altra è stata sbalzata a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono giunte anche due ambulanze e, poco dopo, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, intervenuta in supporto per mettere in sicurezza l’area e illuminare la zona per consentire i necessari rilievi.

Al momento lo svincolo Palazzolo risulta chiuso al traffico.

IN AGGIORNAMENTO