95047

Notizie Acireale

TRAGEDIA NELLA NOTTE SULLA SS114 AD ACIREALE: INCIDENTE MORTALE, PERDE LA VITA UNA GIOVANE DI 18 ANNI

30 dicembre 2023 08:54

I NAS SEQUESTRANO ALLEVAMENTO NELL'ACESE, MACELLAZIONE ABUSIVA E FORMAGGI FUORILEGGE

28 febbraio 2022 09:01

COVID AD ACIREALE TRA I RICOVERATI C'E UN BAMBINO E FRA I POSITIVI UNA NEONATA

20 dicembre 2021 11:07

L'OSPEDALE DI ACIREALE VERRÀ CONVERTITO A OSPEDALE COVID

25 ottobre 2020 09:03

AUTOSTRADA A18, INCIDENTE TRA ACIREALE E GIARRE

14 agosto 2019 14:56

CATANIA: INCIDENTE MORTALE AL VIALE MEDITERRANEO, LA VITTIMA E' UN 48ENNE ACESE

30 giugno 2019 20:19

TRAGEDIA ACIREALE: ARRIVA L'UFFICIALITÀ, E' IL CORPO DI ENRICO

04 marzo 2019 22:28

IL MARE DI ACIREALE RESTITUISCE SOLO DUE CORPI, SOSPESE LE RICERCHE PER IL TERZO RAGAZZO

25 febbraio 2019 20:27

SANTA MARIA LA SCALA: AUTO FINISCE IN MARE, RITROVATI PARAURTI AUTO E UN PORTAFOGLIO

25 febbraio 2019 07:58

SANTA MARIA LA SCALA: AUTO FINISCE IN MARE, SI CERCANO DISPERSI

24 febbraio 2019 20:44