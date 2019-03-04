TRAGEDIA ACIREALE: ARRIVA L'UFFICIALITÀ, E' IL CORPO DI ENRICO

Arriva l'ufficialità dai Vigili del Fuoco.Il corpo avvistato da un sommozzatore, tra i frangiflutti di Santa Maria La Scala, è di Enrico Cordella il giovane disperso 8 giorni fa.E’ una notizia doloros...

Arriva l'ufficialità dai Vigili del Fuoco.

Il corpo avvistato da un sommozzatore, tra i frangiflutti di Santa Maria La Scala, è di Enrico Cordella il giovane disperso 8 giorni fa.

E’ una notizia dolorosa e allo stesso tempo di conforto per la famiglia e gli amici e con loro tutti gli acesi che in questi giorni sono rimasti con il fiato sospeso e che hanno atteso per giorni che il corpo di Enrico potesse essere ritrovato, consegnato alla famiglia e ricevere una degna sepoltura.

+++FLASH+++

Manca ancora l’ufficialità, ma il corpo avvistato da un sommozzatore in immersione notturna, tra i frangiflutti di Santa Maria La Scala, con molta probabilità si tratta di Enrico Cordella il giovane disperso 8 giorni fa.

Giorni tremendi quelli passati dalla famiglia di Enrico, tra indiscrezioni, falsi allarme e appelli per continuare le ricerche.

Dopo la segnalazione, stanno raggiungendo il posto squadre e sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare il corpo, seguirà il riconoscimento.

IN AGGIORNAMENTO