🔴🔴 ULTIM'ORA. Santa Maria di Licodia, scontro tra auto e scooter un ferito

Santa Maria di Licodia, scontro tra auto e scooter in via Trento: un ferito in codice giallo

SANTA MARIA DI LICODIA – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Trento, dove per cause ancora in fase di accertamento un scooter e un’auto si sono scontrate lungo la strada del centro abitato.

A seguito dell’impatto il motociclo è finito sull’asfalto, mentre alcuni residenti e passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla persona rimasta coinvolta nello scontro. Secondo quanto appreso, un uomo è rimasto ferito ed è stato classificato in codice giallo per politrauma.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità, un tratto di via Trento è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona.

La situazione resta in aggiornamento.