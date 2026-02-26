Paternò, controlli dei Carabinieri in un istituto di formazione: minore con coltello a serramanico, un altro trovato con droga

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò sono stati impegnati, nella mattinata, in un controllo mirato di Polizia presso un Istituto di Formazione ed Aggiornamento Professionale di Paternò.

In collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) hanno quindi iniziato le attività di controllo nei pressi dell’ingresso del predetto Istituto dove subito hanno notato un ragazzo che, transitando a bordo di un motociclo, non appena ha visto i Carabinieri ha cercato di allontanarsi per evitare il controllo.

Il giovane, residente a Paternò, è stato fermato in sicurezza dai militari dell’Arma e, sin dalle prime fasi dell’identificazione, ha assunto un atteggiamento nervoso ed irrequieto motivato, poco dopo, dall’esito delle ricerche effettuate sulla sua persona.

Gli investigatori hanno recuperato, infatti, un coltello a serramanico nella disponibilità del minore che, di lì a poco, sarebbe entrato nell’Istituto.

L’oggetto, il cui porto è vietato, era nascosto nel suo borsello ed è risultato di una lunghezza complessiva di 16,5 cm, di cui 7,5 cm di lama ed è stato sequestrato.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna il minore è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per “porto di armi od oggetti atti ad offendere“.

Nello stesso contesto operativo i militari dell’Arma, proseguendo nelle attività di ricerca all’interno dei locali dell’Istituto, con l’ausilio dei cani del Nucleo Cinofili hanno individuato un altro minore che, invece, è stato trovato con 3 dosi di marijuana.

L’unità Cinofila infatti ha segnalato al suo conduttore il giovane che, trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, è stato segnalato quale “assuntore” alla Prefettura di Catania.