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25 aprile 2026 12:38

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SICILIA, TRE SCOSSE TRA AREA ETNEA E COSTA MESSINESE

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Paternò, colonnina elettrica devastata: cavi tranciati in pieno centro

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