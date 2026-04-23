Foggia, femminicidio: uccide la moglie di 46 anni a colpi di pistola dopo un litigio in casa

Dramma nella serata di oggi a Foggia, dove si è consumato un femminicidio in via Salvemini, nella zona dello Stadio.

Secondo le prime informazioni, un uomo di 48 anni, guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie, di 46 anni, esplodendo alcuni colpi di pistola all’interno dell’abitazione. Subito dopo, l’uomo avrebbe contattato i carabinieri per costituirsi.

Al momento del delitto i due figli della coppia, entrambi maggiorenni, non si trovavano in casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo della tragedia.

Immediate le operazioni delle forze dell’ordine, con i carabinieri impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto. L’uomo è stato fermato e la sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente e la dinamica esatta del delitto. Non si esclude che la disponibilità dell’arma possa essere legata alla professione dell’uomo.

(Notizia in aggiornamento)