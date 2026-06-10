🛑🛑 ULTIM'ORA. Paternò, grave incidente nella notte: violento scontro tra scooter e minicar, mezzo ribaltato dopo l'impatto

Due persone rimaste ferite sullo scooter. Sul posto sono intervenute due ambulanze, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.

PATERNÒ – Attimi di grande paura nella notte tra il 10 e l'11 giugno a Paternò, dove un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 00:30 all'incrocio tra via Mondello e via Estonia.

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e una minicar si sono scontrati violentemente. L'impatto è stato così forte da provocare il ribaltamento della minicar, finita su un fianco al centro della carreggiata.

A bordo del piccolo veicolo viaggiavano due ragazze che, nonostante il violento incidente e il grande spavento, sarebbero fortunatamente uscite senza gravi conseguenze. Le giovani sono state assistite sul posto dai soccorritori e avrebbero riportato principalmente un forte stato di shock.

Ad avere la peggio sarebbero stati invece i due occupanti dello scooter, rimasti feriti e soccorsi dal personale del 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

Al momento il tratto stradale interessato dall'incidente risulta bloccato per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi da parte delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza della carreggiata e dei mezzi coinvolti.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

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