🛑🛑 Paternò, notte di tensione in zona Santa Barbara: due feriti in ospedale, si ipotizza una rissa

Carabinieri e due ambulanze sono intervenuti poco prima della mezzanotte: due persone sarebbero rimaste ferite e trasportate in ospedale.

A cura di Redazione 26 luglio 2026 14:42

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