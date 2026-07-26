🛑🛑 Paternò, notte di tensione in zona Santa Barbara: due feriti in ospedale, si ipotizza una rissa
Carabinieri e due ambulanze sono intervenuti poco prima della mezzanotte: due persone sarebbero rimaste ferite e trasportate in ospedale.
Momenti di tensione poco prima della mezzanotte di sabato 25 luglio in via Savuto, nella zona Santa Barbara di Paternò, dove sono intervenuti i Carabinieri e due ambulanze.
Secondo le informazioni in nostro possesso, ancora da verificare nei dettagli, nella zona si sarebbe verificata una situazione particolarmente concitata, riconducibile a una possibile rissa, con la presenza di diversi giovani e di alcuni adulti.
Successivamente sul posto sarebbero arrivate altre persone, facendo aumentare sensibilmente il numero dei presenti.
Sempre secondo le indiscrezioni raccolte, alcune persone sarebbero entrate anche all’interno di un’abitazione, circostanza sulla quale restano diversi aspetti da chiarire.
Il bilancio sarebbe di due persone ferite, soccorse dal personale sanitario e successivamente trasportate in ospedale. Al momento non sono note le loro condizioni.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire eventuali responsabilità.
La ricostruzione resta ancora in fase di definizione e le circostanze riportate dovranno trovare conferma attraverso gli accertamenti in corso.