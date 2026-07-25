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Paternò, inaugurato e benedetto il nuovo parco giochi della Parrocchia dello Spirito Santo

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità del Club Madri Cristiane e dei coniugi Gioacchino e Iolanda Milazzo, che hanno voluto celebrare importanti anniversari con un dono alla comunità.

A cura di Redazione Redazione
25 luglio 2026 15:27
Paternò, inaugurato e benedetto il nuovo parco giochi della Parrocchia dello Spirito Santo - Parrocchia dello Spirito Santo
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Un nuovo spazio dedicato ai più piccoli arricchisce la Parrocchia dello Spirito Santo di Paternò. Nei giorni scorsi è stato inaugurato e benedetto il nuovo parco giochi realizzato all'interno degli spazi parrocchiali, un luogo pensato per accogliere bambini e famiglie in un ambiente sicuro e accogliente.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità del Club Madri Cristiane, che ha voluto celebrare il 60° anniversario della propria fondazione, e dei coniugi Gioacchino e Iolanda Milazzo, che hanno scelto di festeggiare il 50° anniversario del loro matrimonio donando alla comunità un'opera destinata ai più piccoli.

La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dalla benedizione del nuovo parco giochi, alla presenza del parroco e di numerosi fedeli, in un clima di festa e condivisione. Il nuovo spazio rappresenta un importante punto di ritrovo per i bambini che frequentano la parrocchia e per le loro famiglie, offrendo un'ulteriore occasione di incontro e socializzazione.

La notizia è stata condivisa dalla Parrocchia dello Spirito Santo attraverso i propri canali social. Le fotografie che accompagnano questo articolo sono tratte dalla pagina Facebook ufficiale della parrocchia e documentano i momenti dell'inaugurazione e della benedizione del nuovo parco giochi.

Un gesto di grande generosità che lascia un segno concreto nella comunità e che testimonia come la solidarietà e l'impegno di associazioni e benefattori possano trasformarsi in un dono prezioso per le nuove generazioni.

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