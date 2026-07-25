Paternò, inaugurato e benedetto il nuovo parco giochi della Parrocchia dello Spirito Santo

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità del Club Madri Cristiane e dei coniugi Gioacchino e Iolanda Milazzo, che hanno voluto celebrare importanti anniversari con un dono alla comunità.

Un nuovo spazio dedicato ai più piccoli arricchisce la Parrocchia dello Spirito Santo di Paternò. Nei giorni scorsi è stato inaugurato e benedetto il nuovo parco giochi realizzato all'interno degli spazi parrocchiali, un luogo pensato per accogliere bambini e famiglie in un ambiente sicuro e accogliente.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità del Club Madri Cristiane, che ha voluto celebrare il 60° anniversario della propria fondazione, e dei coniugi Gioacchino e Iolanda Milazzo, che hanno scelto di festeggiare il 50° anniversario del loro matrimonio donando alla comunità un'opera destinata ai più piccoli.

La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dalla benedizione del nuovo parco giochi, alla presenza del parroco e di numerosi fedeli, in un clima di festa e condivisione. Il nuovo spazio rappresenta un importante punto di ritrovo per i bambini che frequentano la parrocchia e per le loro famiglie, offrendo un'ulteriore occasione di incontro e socializzazione.

La notizia è stata condivisa dalla Parrocchia dello Spirito Santo attraverso i propri canali social. Le fotografie che accompagnano questo articolo sono tratte dalla pagina Facebook ufficiale della parrocchia e documentano i momenti dell'inaugurazione e della benedizione del nuovo parco giochi.

Un gesto di grande generosità che lascia un segno concreto nella comunità e che testimonia come la solidarietà e l'impegno di associazioni e benefattori possano trasformarsi in un dono prezioso per le nuove generazioni.