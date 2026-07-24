ULTIM’ORA Catania, scontro auto-mezzo a due ruote in Tangenziale: conducente a terra, lunghe code

Incidente nel pomeriggio prima dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa: sul posto Polizia Stradale e Anas, traffico fortemente rallentato.

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio 2026, lungo la Tangenziale di Catania.

Per cause al momento ancora da accertare, si è verificato uno scontro tra un’automobile e un mezzo a due ruote poco prima dello svincolo di Misterbianco, in direzione Siracusa.

A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo a due ruote è rimasto a terra sulla carreggiata, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Il mezzo è rimasto sull’asfalto a poca distanza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella messa in sicurezza del tratto e nella gestione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si registrano lunghe code e forti rallentamenti in direzione Siracusa.

Al momento non sono note le condizioni del conducente né l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno gli accertamenti a chiarire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento.