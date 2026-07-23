Paternò ancora al buio da oltre due ore: ennesimo blackout, circa 2.000 utenze senza corrente. Da voi c'è luce?

Tecnici al lavoro per ripristinare il servizio. Famiglie e attività commerciali sono ancora alle prese con pesanti disagi.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio 2026, a Paternò si è ripresentato ancora una volta il problema delle interruzioni di energia elettrica.

In questa ennesima giornata caratterizzata dal caldo, sono state tantissime le segnalazioni pervenute alla nostra redazione da varie zone della città. In diverse aree, secondo quanto riferito dai cittadini, la corrente manca ormai da circa un’ora, con inevitabili disagi per famiglie e attività.

Secondo le informazioni riportate sul sito di E-Distribuzione, sarebbero circa 2.000 le utenze interessate dal disservizio. I tecnici risultano al lavoro per cercare di individuare e risolvere il problema e ripristinare progressivamente la fornitura.

In difficoltà anche numerose attività commerciali, rimaste di fatto in standby e impossibilitate a lavorare regolarmente a causa dell’assenza di energia elettrica. Una situazione che, con il passare del tempo, sta creando ulteriori problemi anche a chi deve garantire servizi ai clienti.

Tra le segnalazioni arrivate in redazione c’è quella di una residente di via Sanfilippo, dove la mancanza di energia sta creando difficoltà anche per l’acqua:

«Siamo senza luce da ore. Ci sono bambini piccoli e senza corrente non riusciamo neanche ad avere l’acqua».

Particolarmente delicata anche la testimonianza di una cittadina preoccupata per la nonna, che necessita di un dispositivo per l’ossigeno alimentato elettricamente.

Il blackout, infatti, non significa soltanto rimanere senza illuminazione o climatizzatori. In diverse abitazioni la corrente è necessaria per il funzionamento delle autoclavi e delle pompe dell’acqua, oltre che per apparecchiature utilizzate da persone fragili.

La situazione è in evoluzione e i tecnici sono al lavoro.

Anche nella vostra zona manca la corrente? Segnalateci via o quartiere.