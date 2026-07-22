AGGIORNAMENTO – Inferno di fuoco tra Belpasso, Ragalna e Scalilli: evacuate alcune abitazioni, SP57 bloccata e incendi anche sulla SS121

Una giornata infernale per i Vigili del Fuoco e per tutte le squadre impegnate nell’emergenza incendi nel comprensorio. Dopo i numerosi roghi segnalati già dalla mattinata tra Ragalna, Belpasso e Paternò, nel corso delle ore la situazione si è ulteriormente complicata con nuovi fronti di fuoco.

Particolarmente critica la situazione lungo la Strada Provinciale 57, subito dopo la zona del Feudo San Vito, dove un vasto incendio sta interessando ettari di vegetazione.

Le fiamme, favorite dalla vegetazione secca e dalle raffiche di vento, stanno avanzando rapidamente nell'area compresa tra i territori di Belpasso e Ragalna. Una densa colonna di fumo è visibile anche a notevole distanza.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, la SP57 è stata bloccata alla circolazione. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nel consentire il passaggio dei mezzi di emergenza.

Situazione difficile anche a Scalilli: evacuate alcune abitazioni

Un altro fronte particolarmente delicato viene segnalato nel territorio di Scalilli, dove le fiamme stanno interessando diversi terreni e si sono avvicinate alle abitazioni.

A causa dell'avanzata dell'incendio, alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. Anche in questa zona sono presenti le forze dell’ordine insieme alle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Fiamme anche nei pressi dello svincolo della SS121

Come se non bastasse, un ulteriore incendio è divampato nei pressi dello svincolo della superstrada SS121, dove le fiamme hanno raggiunto la vegetazione ai bordi della carreggiata.

La presenza del fuoco e del fumo sta provocando rallentamenti alla circolazione, mentre proseguono gli interventi per evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente.

È quindi una giornata estremamente impegnativa per Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, volontari della Protezione Civile e forze dell’ordine, chiamati a fronteggiare contemporaneamente numerosi incendi nel comprensorio.

Dal mattino sono stati segnalati diversi roghi tra Ragalna, Belpasso e Paternò, ai quali si sono aggiunti nelle ultime ore i vasti fronti sulla SP57, a Scalilli e nei pressi della SS121.

Una situazione resa ancora più difficile dalle alte temperature, dalla vegetazione completamente secca e dal vento, condizioni che possono favorire una rapida propagazione delle fiamme.

La situazione resta in evoluzione.